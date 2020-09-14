Kick boksçular, dan sınavlarına hazırlanıyor

Elazığ’ın ev sahipliğinde yapılacak olan siyah kuşak dan sınavları için, kickboks ile ilgilen sporcular, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında antrenmanlarını sıklaştırdı.

10 Ekim’de siyah kuşak dan sınavları Elazığ’da yapılacak. Bu kapsamda Kick Boks Milli Takım Antrenörü Zülfü Topuz nezaretinde Elazığlı kick boksçular yoğun bir çalışma temposuna girdi. Antrenmanlarını pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştiren sporcuların, her çalışmadan önce rutin ateş ölçümleri yapılıyor ve salona öyle alınıyor. Ardından sporcular yoğun bir antrenmana başlayarak sınavda başarılı olmak için ter döküyor.

Pandeminin tüm dünya sporunu etkilediğine dikkat çeken Zülfü Topuz, "3 aya yakın bir süre zarfında spor salonları kapalı kaldı. Ülke çapında sporcularımız ve arkadaşlarımız sıkıntıya girdi haliyle. Sporun faydalı olduğunu uzmanlar söylüyor, bizler de spor adamı olarak dillendiriyoruz. Spor yapıldığı zaman vücuttaki toksinler atılıyor, negatif elektrik atılıyor, deşarj olunuyor. Bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Hastalığa karşı direnç daha çok artıyor. Biz tüm vatandaşlara spor yapmaları için çağrıda bulunuyoruz. Tabi pandemi sürecinde, pandemi kurallarına uygun yapılması gerekir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması lazım. Bu şartlara uyularak yapıldığı zaman spor çok fayda sağlar. İlimizdeki başarılı gençlerimizi atıl durumda bırakmak istemiyoruz. Onların formlarının düşmemesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun tarafından 10 Ekim’de yapılan dan sınavını hatırlatan Topuz, "1, 2, 3 ve 4. kuşak sınavları yapılacak. Bölgeden ve ilimizden tüm sporcular buna katılabilecek. Böyle bir sınavın Elazığ’da yapılmasını kararlaştıran federasyon başkanımız Salim Kayıcı’ya da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.