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KBB Kağıtspor, ilk yarıyı 3. bitirdi
Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Ankara Anadolu Basket’i galibiyetinin ardından ligin yarısını 3.bitirdi.
Spor 17.01.2021, 12:32
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Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Ankara Anadolu Basket’i galibiyetinin ardından ligin yarısını 3.bitirdi.
Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunun ilk yarısını Ankara Anadolu Basket karşılaşmasıyla tamamladı. 89-81 biten karşılaşmanın ardından sezonu galibiyetle yarılayan mavi-beyazlılar, rotasını ikinci yarının hazırlıklarına çevirdi. 15 haftada galibiyet sayısını 9’a, puanını da 24’e çıkaran Kağıtspor, ligi Akhisar Belediye Basketbol ve Bornova Belediyespor’un ardından 3. olarak yarıladı.12 şehirden 16 takımın yarıştığı TBL’nin ikinci yarısı 29 Ocak Cuma günü başlayacak. Ligi lider bitiren ve play-off final serisini kazanan iki takım Basketbol Süper Ligi’ne yükselecek. Öte yandan sezonun ikinci yarısında TRT Spor 2, cuma ve pazartesi günleri oynanacak birer maçı naklen yayınlayacak. Ligin diğer maçları ,Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından youtube üzerinden canlı yayınlanmaya devam edecek.
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