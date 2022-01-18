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Kayserispor’da imza şov

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni transferleri Andrea Bertolacci, Arif Kocaman, Abdulkadir Parmak ve Mert Çetin için imza töreni düzenledi. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Düşme kelimesini kullanmak kulüpte yasak. 2 yıldır bundan yeterince yoruldum. Asıl hedefimiz gelecek sene. Bu yıl oturan kadromuzu oluşturup gelecek yıl farklı hedeflerle ilerlemek istiyoruz" dedi.

Spor 18.01.2022, 13:20
Kayserispor’da imza şov

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni transferleri Andrea Bertolacci, Arif Kocaman, Abdulkadir Parmak ve Mert Çetin için imza töreni düzenledi. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Düşme kelimesini kullanmak kulüpte yasak. 2 yıldır bundan yeterince yoruldum. Asıl hedefimiz gelecek sene. Bu yıl oturan kadromuzu oluşturup gelecek yıl farklı hedeflerle ilerlemek istiyoruz" dedi.

Kadir Has Stadı’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, hedeflerinin sezonu bu yıl ilk 10’da bitirmek olduğunu söyleyerek, gelecek yıl farklı hedeflerle yola çıkmak istediklerini belirtti. Başkan Gözbaşı, "Biliyorsunuz son iki yıldır sancılı dönem geçirdik. İnşallah bu sezon başarılarımızla kendimizden söz ettirmek istiyoruz. Ligi şimdilik ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz. ’Düşme’ kelimesini kullanmak kulüpte yasak. 2 yıldır bundan yeterince yoruldum. Asıl hedefimiz gelecek sene. Bu yıl oturan kadromuzu oluşturup gelecek yıl farklı hedeflerle ilerlemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Nurettin’i Portekiz’e göndereceğiz"

Kulüp olarak altyapıya önem verdiklerinin de altını çizen Gözbaşı, "Kurumsallaşmaya önem veriyoruz, Avrupa kulüpleri gibi olmak için arkadaşlarımız verdiğimiz görevleri yerine getiriyorlar. Altyapıdan yetişenlerle de güçlenmek istiyoruz. Biliyorsunuz Doğan ve Emre’yi Avrupa kulüplerine gönderdik. Yine altyapıdan Nurettin’i de önümüzdeki günlerde Portekiz’de bir kulübe gönderip oynayıp, gelişmesini istiyoruz. Bu örneklerin artmasını, altyapıdan yetişen oyuncularımızın Avrupa’daki disiplinle yetişip daha sonra ülkemize dönmeleri gibi hedefimiz var. Yukatel Kayserispor’u tam anlamıyla futbol endüstrisi içerisinde kurumsal bir kurum haline getirip kendi gelirini kendi oluşturan bir modele dönüştürmek istiyoruz" dedi.

"Transfer yasağı vardı, dakikalarla yarıştık"

Transfer döneminin zorlu geçtiğini aktaran Gözbaşı, "Takımımız çok şükür 5 maçtır yenilmiyor. Bu konuda gerek Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman’ı gerekse formasını terleten bütün oyuncularımızı, kulüp çalışanlarımızı kutluyorum. Bugün aramıza yeni katılan oyuncularımıza ’hoş geldiniz’ diyorum. Benim ve yönetimdeki arkadaşlarım için zorlu bir dönem oldu. Transfer yasağı vardı, aslında dakikalarla yarıştık. Ama sonucu güzel oldu" ifadelerini kullandı. Başkan Gözbaşı ayrıca transfer sezonunu kapattıklarını da sözlerine ekledi.

Yeni transfer Bertolacci, "Burada olmaktan çok mutluyum. Kayserispor’un hedeflerine yardımcı olmak ve bireysel olarak da gelişmek için yardım etmek istiyorum. Kendimi sahada göstermek istiyorum" dedi.

Trabzonspor’dan transfer edilen Abdulkadir Parmak ise, "6 aylığına buradayım. Elimden geldiğinin en iyisini yapmaya hazırım. Sahada bana inanları mahcup etmeyeceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Mert Çetin ise hedefleri olan bir futbolcu olduğunu ifade ederek, "Elimden gelenin hepsini bütün kuvvetimle vermek istiyorum. Çok motive bir şekilde buraya geldim. Hedeflerim var, hiçbir zaman vazgeçmedim" şeklinde konuştu.

Arif Kocaman da, "Bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Bertolacci 2,5 yıllık, Arif Kocaman 4,5 yıllık, Abdulkadir Parmak ve Mert Çetin ise sezon sonuna kadar kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan imzayı attı.

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