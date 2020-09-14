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Kayserispor'a Ligue 1'den takviye

Süper Lig takımlarından Kayserispor, Fransa Ligue 1 takımlarından Angers forması giyen Wilfried Kanga'yı transfer etti. Peki Wilfried Kanga kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Spor 14.09.2020, 14:40
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Kayserispor'a Ligue 1'den takviye

Sarı kırmızılı takım, Fransa Ligi takımlarından Angers'te oynayan 1999 doğumlu hücum oyuncusu Wilfried Kanga'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Futbolcu bugün şehre gelerek sağlık kontrolünden geçti ve ardından resmi sözleşmeye imza attı.

Wilfried Kanga kimdir?

Kayserispor'un yeni transferi Wilfried Kanga, Fransa'nın Montreuil-sous-Bois şehrinde dünyaya geldi.

1998 doğumlu futbolcu daha önce PSG'nin U19 takımında futbol oynadı. Kanat futbolcusu şu anda Fransa Ligue 1 takımlarından Angers'te oynuyor.

Kanga kariyerinde toplam 66 maça çıkarken 9 gol katkısı yaptı.

(Kaynak: ajansspor.com)

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