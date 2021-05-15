Kayode ligdeki 6. golünü attı

DG Sivasspor’un Nijeryalı oyuncusu Olarenwaju Kayode, Kasımpaşa karşılaşmasında attığı golle bu sezon 6. kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig’in 42. haftasında sahasında DG Sivasspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sivasspor’un başarılı oyuncusu Kayode, mücadelede 1 gol kaydetti. Kayode mücadelenin 42. dakikasında sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki 6. golünü kaydederken büyük sevinç yaşadı. Kayode, gol sevincinin ardından eşinin fotoğrafını çıkartarak objektiflere poz verdi.