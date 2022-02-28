KASIMPAŞA 1-2 FENERBAHÇE MAÇ SONUCU...

Süper Lig'de heyecan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı.

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

6. dakikada Rossi'nin pasında ceza sahası için sol çaprazında topla buluşan Zajc, bekletmeden uzak köşeye plase bir şut gönderdi. Kaleci Ertuğrul'un bakışları arasında top filelere gitti. 0-1

15. dakikada Fall'ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric göğsüyle düzeltip sert vurdu. Savunmaya da çarpan topu son anda kaleci Altay kornere çeldi.

18. dakikada atılan Kasımpaşa ceza sahasına atılan uzun pasta Spajic topu kontrol etmek istedi ancak kayarak topun kontrolünü kaybedince Berisha meşin yuvarlağa hakim oldu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

23. dakikada Zajc'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Rossi, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla auta çıktı.

24. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Mortadha'nın soldan ortasında ceza sahası içinde Hajradinovic kafayı vurdu ancak kaleci Altay gole izin vermedi.

36. dakikada soldan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Fall'ın vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Meşin yuvarlak Mortadha'nın önünde kalırken bu oyuncunun çaprazdan şutunda direkten dönen top oyun alanına geri döndü.

45+1. dakikada Morthada'nın soldan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Umut Bozok voleyle vuruşunu yaptı ancak kaleci Altay bu pozisyonda da gole izin vermedi.

45' İlk yarı sona erdi

46'İkinci yarı başladı

48' Szalai'ye faul yapan Eysseric maçın ilk sarı kartını gördü.Sarı Kart - Valentin Eysseric

51' Fall sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Serdar Aziz uzaklaştırdı.

61' İrfan Can ceza sahasının sağından kale önüne ortalamak istedi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı

64' Sol kanattan ceza sahasına giren Eren son çizgiye indi. Eren'in içeri çevirdiği top, Altay'da kaldı.

Korner

67' GOL! Muleka, Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü attı. Sol kanattan ceza sahası çizgisine sokulan Mabil içeri ortaladı. Kale önünde Muleka'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Jackson Muleka

71' Hajradinovic'ın ceza yayınından yaptığı vuruşta top, Altay'dan döndü. Dönen topa bu defa Muleka vurdu top, Altay'da kaldı. Ancak Muleka'nın topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı havada.

74' Mert Hakan'ın sağ kanattan içeri kestiği topa ön direkte Serdar Dursun vuruşunu yaptı. Top, kaleci Ertuğrul'da kaldı.82' Pelkas'ın sol kanattan içeri kestiği topta arka direkte Serdar Dursun topa dokunamadı ve net pozisyondan yararlanamadı.

86' Doğucan'a faul yapan Serdar Dursun sarı kart gördü.Sarı Kart - Serdar Dursun

87' Ceza sahasında Min-Jae'den topu çalan Muleka'nın yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

89' Sağ kanattan ceza sahasına giren Osayi, topu içeri çevirdi. Savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

90' GOL! Szalai, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü kaydetti.Gol - Attila Szalai

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İLK 11'LER!

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Tarkan, Eren, Doğucan, Mamadou, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Umut.

FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Arda, Berisha