Karacabey Belediyespor’da play-off mutluluğu

Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi’nde şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, normal sezonun bitimine 1 hafta kala play-offa kalmayı garantiledi.

Filenin efeleri, deplasmanda oynadığı Kütahya Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek, ligde önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi’nde mücadele eden Karacabey Belediyespor, üst lig yolunda dev bir adım daha attı.

Hafta sonu Kütahya’da oynanan maçta 25-18 25-21 25-13’lük setlerle maçı 3-0 maçı kazanan mavi siyahlı ekip, ligin bitimine 1 hafta kala tarihinde ilk kez 1 lig için play-off oynamaya hak kazandı.

Antrenör Mustafa Cengiz, “Oyuncularımı tebrik ediyorum, beni yanıltmadılar. Hepsinin yüreğine sağlık. Ankara’da oynanacak play-off müsabakalarında Karacabey’i en iyi şekilde temsil edeceğiz. Karacabey’e 1. Lig sevincini yaşatmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, camiaya play-off heyecanı yaşatan bütün ekibi kutlayarak, 1. Lig yolunda filenin efelerine başarılar diledi.