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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 57- Botaş:72

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ’NİN DÖRDÜNCÜ HAFTASINDA İZMİT BELEDİYESPOR, BOTAŞ’A 57-72 MAĞLUP OLDU.

Spor 18.10.2020, 17:27
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 57- Botaş:72

72 mağlup oldu.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Semih Vural xx, Murat Ciner xx, Cemil Uygül xx

İzmit Belediyespor: Miray Şahin x 6, Gülşah Duman x 4 , Kübra Erat x, Elif Emirtekin xx 14 , Egle Siksniute x 6, Ericak Wheeler x 9 , Saadet Aysu Keskin x, Milica Jovanovic xx 14, Clarissa Cristina Dos Santos xx 4

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Botaş: Elizabeth Olatayı Williams xxx 17, Buket Ünal xx, Büşra Akbaş xx 6, Ayşe Cora xxx 15, Bahar Çağlar xx 8, Sehernaz Çidal xx, Tilbe Şenyürek xx 8, Marina Bas xx 7, Işıl Alben xxx 11

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

1. Periyot: 14-19 (Botaş lehine)

Devre: 25-39 (Botaş lehine)

3. Periyot: 39-55 (Botaş lehine)

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