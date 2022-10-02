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Jorge Jesus’un ilk derbisi Beşiktaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ilk derbi mücadelesine Beşiktaş karşısında çıktı.

Spor 02.10.2022, 20:18
Jorge Jesus’un ilk derbisi Beşiktaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ilk derbi mücadelesine Beşiktaş karşısında çıktı.

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye’deki ilk derbi deneyimi yaşadı. Sarı-lacivertli yönetimin, sezon başında takımın başına getirdiği 68 yaşındaki Portekizli teknik adam, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanında takımının başında yer aldı.

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