Jordon Ibe Adanaspor’da

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, ara transfer döneminde eksik gördüğü forvet mevkiine Jordon Ibe’yi kattı.

Transfer, Adanaspor Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Akgül ile verdiği poz ile kulüp sosyal medyasından duyuruldu. Bir dönem Liverpool ve Bournemouth formaları da giyen 26 yayındaki Jordon Ibe ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandı.