Joo de Deus: ”Bugün hakemler bizim galip gelmemizi engellemiş oldu”

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joo de Deus, Adana Demirspor maçının ardından, ”Bugün hakemler bizim galip gelmemizi engellemiş oldu” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda hakeme itiraz eden Jorge Jesus kırmızı kart gördüğü için basın toplantısına yardımcı antrenör Joo de Deus katıldı. Deus hakem Ali Palabıyık’ı eleştirerek, ”Biz kendi oyunumuzu, rakibin oyununu kontrol edebiliriz. Ama hakem yönetimini kontrol edemiyoruz. Bugün hakemler bizim galip gelmemizi engellemiş oldu. Adaletsiz bir yönetim vardı, maçta ortaya koyduğumuz oyun kalitesine yazık oldu. VAR bizim bir golümüzü iptal etti. Mert’in eline çarptığını gördü topun. Peki aynı VAR neden 22. dakikada Batshuayi’ye yapılan penaltıyı görmedi mi, aynı VAR neden maçın 54. dakikasında Samet’e yapılan faulü görmedi. Merak ediyorum. Adana Demirspor’un kazanmış olduğu penaltı haklı bir penaltıydı. Birebir aynısı Samet’e olduğundan neden hakemlerin bu penaltıyı vermediğini merak ediyorum. Maçın son bölümünde teknik direktörümüzün atılmasına sebep olan bir faul pozisyonu var. Ceza sahasına 2 metre kala yapılan faul vardı, bunları konuşmalıyız” diye konuştu.