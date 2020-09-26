İzmir’de güneşle dans

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U-22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda capoeira rüzgarı esti.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un geçen yıl açtığı capoeira branşının sorumlusu Uğurcan Yelekli, plajdaki dans gösterisi ile herkesi hayran bıraktı. Pamucak Sahili’ndeki muhteşem gün batımı ile adeta dans eden yelekli, yaptığı estetik hareketlerle izleyenleri coşturdu. Voleybol sahasında antrenman yapan İngiliz takımından oyunculara da gösteri yapan başarılı sporcu, voleybol tutkunlarına görsel bir şölen sundu.

Pandemi döneminde Türkiye’de düzenlenen en büyük uluslararası organizasyon olan U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, Pamucak Sahili’nde devam ediyor. Dev şampiyona pazar günkü final serisiyle tamamlanacak. Geçen hafta yapılan U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, kadınlar ve erkeklerde Ukrayna’nın şampiyonluğu ile sona ermişti.