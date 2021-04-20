İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali oynanamayabilir

Avrupa Süper Ligi'nin kurulması Avrupa futbolunda kaosa neden oldu. UEFA, yeni organizasyonda yer alan kulüplere adeta şavaş açtı. Bu gelişme sonrası Şampiyonlar Ligi'nin bu sezon ki akibeti de belirsizliğini koruyor.

İngiliz basınından The Sun Şampiyonlar Ligi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İngilizler, UEFA'nın bu sezon yarı finale çıkan ve yeni organizasyonda yer alacaklarını açıklayan Manchester City, Real Madrid ve Chelsea'yi diskalifiye edip kupayı Paris Saint Germain'e vermeye hazır olduğunu yazdı.

DEV FİNAL TEHLİKEDE

Bu da bu sezon 29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan finalin oynanamayacağı anlamına geliyor.

İSTANBUL YERİNE LİZBON

Geçtiğimiz sezon da İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali koronavirüs pandemisi dolayısıyla Portekiz'in Lizbon şehrinde 8'li final adı altında tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanmıştı.

Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, İnter, Milan ve Juventus'un bulunduğu 12 takım geçtiğimiz gün Avrupa Süper Ligi projesini hayata geçirmişti.

"İHANETE UĞRADIK"

Bu yeni oluşum Avrupa'da futbol camiasında büyük tepkilere yol açmıştı. Yeni oluşumu sert bir dille eleştiren ve ihanete uğradıklarını belirten UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kulüplere yaptırım uygulanacağı belirtmişti. Ceferin ayrıca, bu yeni turnuvada oynayan futbolcuların yazın düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda forma giymelerine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

(Fanatik)