İspanya futbolunda büyük deprem!

Barcelona’nın eski başkanlarından Josep Bartomeu; yolsuzluk, para aklama ve kulübün yıldız futbolcularına sahte medya hesaplarından karalama yapmak için para aktarma suçlarından sabah saatlerinde İspanya’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

La Liga devi Barcelona’nın eski başkanlarından Josep Maria Bartomeu, bugün evinde polis tarafından gözaltına alındı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre güvenlik güçleri, ‘Barçagate’ adı verilen operasyonda, eski Başkan Bartomeu’nun yanı sıra kulübün eski genel müdürü Oscar Grau ve hukuk sorumlusu Roman Gomez de gözaltına alındı. Yapılan operasyonun temelinde ise Bartomeu’nun, yolsuzluk, para aklama iddiaları ile Puyol, Messi, Pique ve Xavi gibi yılzdız isimleri sahte sosyal medya hesapları kullanarak itibarlarını zedelemeye çalışması yatıyor.