İsmail Ertekin: “Arnavutköy maçından puanlarla döneceğiz”

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Arnavutköy maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Arnavutköy’ü iyi analiz ettiklerini belirterek, “Arnavutköy’ü izledik. Analiz ettik puan veya puanlarla döneceğimizi düşünüyoruz. Büyük ihtimalle de öyle olacak. Geçen haftaki maç zor bir maçtı bu maç biraz daha yumuşak. Oyuncularımız istediklerimizi yaparsa galibiyet ile dönebiliriz” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Cumartesi günü TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanacak olan Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ertekin, “Bahar havası vardı takımımızda ve şehirde ama geçen hafta son oynadığımız maçta bir 60 dakikalık bahar havası bizi başka bir yere itti. Çok da iyi oynamadığımız bir dönem var ama sonra tepki gösterdik, uğraştık, didindik ama çok acemice bir golle kaybettik. Futbolda bunlar var. Acemilik başa bela diye söylüyorum. Bunları yapmamalıyız. Ölenle ölünmüyor. Bu hafta Arnavutköy deplasmanında buranın acısını çıkarmak istiyoruz, çalışıyoruz. İnşallah 3 puanı alıp döneceğiz. Arnavutköy’ü izledik. Analiz ettik puan veya puanlarla döneceğimizi düşünüyoruz. Büyük ihtimalle de öyle olacak. Geçen haftaki maç zor bir maçtı bu maç biraz daha yumuşak. Oyuncularımız istediklerimizi yaparsa galibiyet ile dönebiliriz” dedi.

“Sakatlıklar bizi çok yordu”

Tecrübeli teknik adam sakatlıkların kendilerini yorduğunu şöyle devam etti: “Önümüzdeki hafta Hasan Ayaroğlu’nun dönme durumu var. Ertuğrul’un durumu belli olmaz. Hasan Sabri Karaca bu hafta Vakıfköy’de forma giymeye başlayacak. Gelirlerse gücümüze güç katıyorlar. Şu anda bu şansımız yok. Elimizden gelen tüm çabayla genç oyuncularımız mücadele edecek ve bu isimlerin eksiklerini kapatacak. Sakatlıklar bizi çok yordu. Eren Güler, Hasan Ayaroğlu şimdi Ertuğrul Kurtuluş. Hakikaten güç dengesinde zayıflama oldu. Bunların hiç birini bahane etmeyeceğiz. Önümüzdeki 4 maçta en yüksek puanı almaya devam edeceğiz.”