İslami Dayanışma Oyunları’nda zirvede Türkiye yer alıyor

Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye, 22 madalya ile ülkeler sıralamasında zirve yer alıyor.

Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye günü, 8 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 15 madalya ile tamamladı.

Günün ilk madalyası Sibel Altınkaya’dan geldi. Milli sporcu, masa tenisi tek kadınlarda bronz madalya kazandı. 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda atletizm kadınlar sırıkla atlamada milli sporcular Buse Arıkazan ile Demet Parlak, 4.00 metrelik atlayışla yarışı birlikte zirvede tamamladı ve Türkiye’ye 2 altın madalya kazandırdı.

Atletizmde madalyaları topladılar

Atletizm kadınlar gülle atma finalinde Emel Dereli 17.25 metrelik atışıyla altın madalyanın sahibi olurken, Pınar Akyol 16.87 metrelik atışıyla gümüş madalya kazandı.

Atletizm erkekler gülle atma finalinde 20.46 metrelik atışıyla oyunlar rekoru kıran Alperen Karahan altın madalyaya uzandı.

Atletizmde kadınlar çekiç atma finalinde milli sporcu Kıvılcım Kaya Salman, 65.68 metrelik atışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Yasemin Can, atletizm kadınlar 10 bin metre finalinde 32:34.45’lik derecesiyle altın madalya kazanan isim oldu.

Yüzmede 6 madalya

5. İslami Dayanışma Oyunları’nda para yüzme erkekler S4-5 sınıfı 200 metre serbest stil finalinde mücadele eden Koral Berkin Kutlu altın madalyanın sahibi olurken, Hamit Demir ise gümüş madalya kazandı. Para yüzme kadınlar S5-7 sınıfı 50 metre kelebek finalinde mücadele eden Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk gümüş, Emine Avcu ise bronz madalya kazandı. Para yüzme kadınlar S5-10 sınıfı 200 metre bireysel karışık finalinde milli sporcu Şevval Beren Mutlu gümüş madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan U23 Milli Futbol Takımı, ilk maçta Senegal’i 1-0 mağlup ederken, Filenin Sultanları ise Özbekistan’ı 3-0 yendi.