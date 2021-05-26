banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Defne Samyeli'den Sedat Peker açıklaması!
Defne Samyeli'den Sedat Peker açıklaması!
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap

ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 76 - Fenerbahçe Beko: 78

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Pınar Karşıyaka’yı 78-76 mağlup ederek seriyi 3-1 yaptı ve finale adını yazdırdı.

Spor 26.05.2021, 21:42
ING Basketbol Süper Ligi play-off: Pınar Karşıyaka: 76 - Fenerbahçe Beko: 78

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Pınar Karşıyaka’yı 78-76 mağlup ederek seriyi 3-1 yaptı ve finale adını yazdırdı.

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 4. maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko’yu konuk etti. Mücadelenin ilk periyodu Pınar Karşıyaka’nın 20-18 üstünlüğüyle geçilirken, devreyi ise konuk ekip 32-39 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. periyodu 53-61 önde bitirdi. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği son periyotta ise farkı korumayı başaran sarı-lacivertliler mücadeleyi 78-76 kazanarak seriyi 3-1’e taşıyarak finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Zafer Yılmaz xx, Ali Şakacı xx

Pınar Karşıyaka: Tony Taylor 9 x, Seketoure Henry 23 xx, Raymar Morgan 13 xx, Amath M’Baye 3 x, Metecan Birsen 9 x, Semih Erden 3 x, Onuralp Bitim 10 xx, DJ Kennedy 6 x

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Fenerbahçe Beko: Danilo Barthel 11 xx, Marko Guduric 4 xx, Melih Mahmutoğlu 21 xxx, Nando De Colo 9 xx, Jan Vesely 5 xx, Tarık Biberovic 4 xx, Kyle O’Quinn 7 xx, Ahmet Düverioğlu 4 x, Ali Muhammed 5 xx, Berkay Candan x, Kenan Sipahi 8 xx

Başantrenör: Igor Kokoskov

1. Periyot: 20-18 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 32-39 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. Periyot: 53-61 (Fenerbahçe Beko lehine)
Yorumlar (0)
17°
açık