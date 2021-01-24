ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 75 - Pınar Karşıya : 85
ING Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka’ya 75-85’lik skorla yenildi. Başantrenör Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka’da 300. maçında 196. galibiyetini aldı. Karşıyaka, rakibini mağlup ederek 2004-2005 sezonundan bu yana üst üste 10. galibiyet serisini tazeledi.
ING Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka’ya 75-85’lik skorla yenildi. Başantrenör Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka’da 300. maçında 196. galibiyetini aldı. Karşıyaka, rakibini mağlup ederek 2004-2005 sezonundan bu yana üst üste 10. galibiyet serisini tazeledi.
Salon: Enka Spor
Hakemler: Erşan Kartal xx, Özlem Yalman , Ali Köseoğlu xx
Aliağa P.: Kendrick John Ray x 5, Ege Arar xx 6, Sarunas Vasılıauskas xx 12, Okben Ulubay xx 10, Thomas Wimbush x 3, Stephen Zack xxx 17, Ian Hummer xxx 17, Dorukhan Engindeniz x 5 , Canberk Kus x, Boran Güler x, İlkan Karaman x
Başantrenör: Kestutis Kemzura
Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen x, Raymar Morgan xxx 16, Semih Erden x 2, Onuralp Bitim xx 5, Dj Kennedy xxx 12, Tony Taylor x 8, Sek Henry xxx 15, Amath M’baye xxx 17, Yunus Emre Sonsırma x 3, Nusret Yıldırım xx 7
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 18-22 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 38-47 (Pınar Karşıyaka lehine)3. Periyot: 55-67 (Pınar Karşıyaka lehine)