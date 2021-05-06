Iker Casillas hastaneye kaldırıldı

2019 yılında Porto antrenmanında kalp krizi geçiren Iker Casillas'ın, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla padel tenis oynarken tekrar rahatsızlandığı ortaya çıktı.

El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; 39 yaşındaki eski eldiven, 28 Nisan'da arkadaşlarıyla padel tenis oynarken göğsünde ağrı hissetti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kalp ritminin normalden daha hızlı olduğunu arkadaşlarına söyleyen Casillas, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Pozuelo de Alarcon'da bulunan Quironsalud Madrid Üniversitesi hastanesinin acil servisinde tedavi altına alınan ve daha sonra taburcu edilen İspanyol efsanenin sağlık durumunun iyi olduğu, ancak bahsi geçen göğüs ağrısına neyin sebebiyet verdiğinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.

(Ensonhaber)