İGÜ, milli sporcularını ödüllendirdi

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında, dünya çapında derece almış 56 milli sporcu öğrencisinin başarılarını onurlandırmak amacıyla ödül töreni düzenledi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, bünyesinde bulunan 56 milli sporcu öğrencisi için ödül töreni düzenledi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi spor kategorisinde başarı sağlayan aralarında dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı’nın da bulunduğu öğrenciler üniversite tarafından ödüllendirildi. ’Sporun Şampiyonları ve Geleceği İGÜ’de’ sloganı ile düzenlenen törende ayrıca üniversite olarak milli sporcular için desteklerin devam edeceği belirtildi.

"Kaliteye kalite katmak istiyoruz"

Her alanda olduğu gibi sporda da başarılara devam edeceklerini söyleyen Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli yaptığı konuşmada şunlara yer verdi:

"Başarılar elde etmiş öğrencilerimizin başarılarını takdir etmek amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Özellikle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz gerçekten de öğrencilerimize çok ehemmiyet veriyor. Ayrıca milli sporcularımıza özel burslar da veriliyor. Kaliteye kalite katmak istiyoruz. Öğrencilerimizin başarıdan başarıya koşmasını istiyoruz ki çünkü Türkiye buna layık bir ülke. Herkes vazifesini çok iyi yaparsa ve en iyi olma gayreti içerisinde olunursa da kısa zamanda başarılar da ödüller de geliyor. Biz de Times Higher Education (THE) gibi dünya üniversiteler sıralaması yapan kurumlar tarafından ödüllendirildik. ’Kaliteli Eğitim’ kategorisinde Türkiye birincisi, dünya sıralamasında da 16. olduk. Bu da bizim için çok önemli bir başarı. 10 senelik bir üniversite kısa zamanda bu kadar güzel başarılara imza atıyorsa ödüle layık olduğumuz anlamına gelir."

Bahri Şahin: "Başarıları sürdürebilir hale getireceğiz"

Bir üniversite bünyesinde bu kadar çok milli sporcunun olmasından dolayı gurur duyduklarını ifade eden Rektör Vekili Prof. Dr. Bahri Şahin, kendisinden önceki rektörlere üniversiteyi kısa zamanda başarılı hale getirdikleri için teşekkürlerini iletti. "Bundan sonra da başarı bayrağını daha yükseklere taşımak için gayret edeceğiz" diyerek sözlerine devam eden Şahin, "Başarılarımızı sürdürebilir hale nasıl getirebiliriz aslında buna odaklanacağız. Milli takıma girmek bile büyük bir başarı. Bizde marifet iltifata tabi olduğundan bugün de gençlerimizi ödüllendireceğiz. Benim tarzım koltukta rektörlük değil sahada rektörlük yapmak. Daha önceden de görev yaptığım diğer üniversitelerde olduğu gibi sporcu gençlerimizle nasıl birebir ilgileniyorsam yine aynı şekilde ilgilenmeye sorunlarını dinlemeye devam edeceğim. Başarılarına başarı katmaları için de desteklerimizi artıracağız" dedi.

Ayşe Begüm Onbaşı: "Tekrar şampiyon olursam bir ilk olacak"

Kendi üniversitesi tarafından ödüllendirildiği için çok sevindiğini dile getiren milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ise ayrıca 1 ay sonra gerçekleşecek olan dünya şampiyonluğu için hedefleri konusunda çok çalıştıklarını söyledi. Onbaşı, "Önümüzde tam bir ay sonra bugün finallerde yarışıyor olacağım. Dünya şampiyonasında tekler kategorisinde yarışıyorum. Eğer bu turnuvayı da kazanırsak, cimnastik tarihinde ilk defa iki defa üst üste aerobik cimnastikte altın madalya alan sporcu ve kadın sporcu olacağım. Bunun apayrı bir heyecanı var. Şansımız da çok yüksek. Çalışmalarımız çok sıkı sürüyor, 10-12 saatlik antrenmanlar içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk’ün de katılım sağladığı etkinlikte açılış konuşmalarının ardından ’Şampiyonlar İGÜ’den Çıkar’ başlığı altında üniversite tarafından hazırlanan özel bir video da izlenildi. Tören, öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ile son buldu.