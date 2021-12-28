HisApp mobil uygulaması, engellilerin spor yapması için güncellendi

ANKARA(AA) - Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, federasyonun yaptığı çalışmalarla ilgili AA muhabirinin soruları yanıtladı.

Çocukların hayatında hareket etme kültürünü daha da yaygınlaştırmaları gerektiğini belirten Bölükbaşı, yeni dönemde çalışmalarını özellikle kadın ve çocuklar üzerinde yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Çocuklara erken yaşta sağlıklı ve mutlu bireyler olmaları için spor yapmaları gerektiğini anlatmak istediklerini ifade eden Bölükbaşı, bunu anlattıkları zaman kendilerini daha da başarılı olarak göreceklerini dile getirdi.

"Bedensel, görme ve işitme engelli vatandaşlarımız için güncelleme yaptık"

"Herkes İçin Spor" isminin son 5 yılda daha fazla duyulmaya ve insanların hayatına girmeye başlandığını aktaran Bölükbaşı, 2016-2021 yılları içerisinde "Herkes İçin Spor" mesajını vermek için çok fazla etkinlikler yaptıklarına işaret etti.

Yasin Bölükbaşı, mobil uygulamalar geliştirdiklerini, yaptıkları projelerle televizyonlarda daha fazla yer aldıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"HisApp mobil uygulamasında en son güncellemeyi özellikle bedensel, görme ve işitme engelli vatandaşlarımız için yaptık. Görme engelli vatandaşlarımız için sesli, işitme engelli vatandaşlarımıza işaret diliyle, bedensel engelli vatandaşlarımıza onların yapabilecekleri egzersiz programlarını video olarak ekledik. Sürekli güncelleme halindeyiz. HİS uygulamasının 250 bin civarında kayıtlı üyesi var. Ücretsiz şekilde her platformdan indirilebilir. Hem de sporu düzenli yapan kişiler için de kura yoluyla hediyeler veriyoruz. O düzenli yapan kitleyi kalıcı hale getiriyoruz. Bu uygulamada iki eksiğimiz var. Biri çocuklar. Oyunla sporu birbirine entegre edebileceğimiz bir platform oluşturmamız lazım. Bir de yaşlılarımız için ayrıca bir dosya açmamız gerekiyor. Onun da inşallah bu dönemde çalışmasını yapıp tamamlayacağız."

Antrenör sayılarında da gerekli artışı sağladıklarına dikkati çeken Bölükbaşı, "2016-2021 yıllarında antrenör sayımızı 3 binden 11 bine yükselttik. Geldiğimizde bize bağlı spor salonları 20 taneydi. Bu sayıyı 1200'e çıkardık. Herkes için sporu daha fazla anlatabilelim diye antrenör ve spor salonu sayımızı artırdık." değerlendirmesini yaptı.