Hatayspor’da Soner Örnek ile yollar ayrıldı

Hatayspor’da 6 sezon forma giyen ve takım kaptanlarından olan Soner Örnek ile yollar ayrıldı.

2015-16 sezonunda takıma katılan ve Hatayspor’un başarısında büyük rol edinen tecrübeli defans, 6 senenin ardından Hatayspor’a veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Takım kaptanlarımızdan Soner Örnek ile sözleşmemiz sona ermiştir. Takımımızın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan kaptanımız Soner Örnek’e bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz. Teşekkürler” ifadelerine yer verildi.

Hatayspor’da kaptan olarak da görev alan Soner Örnek, takımının Süper Lig’e çıkma serüveninde önemli başarılara imza atmıştı.