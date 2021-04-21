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Hatayspor, Boupendza ile Antalyaspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, evinde Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Spor 21.04.2021, 12:04 21.04.2021, 12:06
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Hatayspor, Boupendza ile Antalyaspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 3-2 kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren goller, 19. ve 68. dakikalarda Boupendza ile 55. dakikada Diouf'tan geldi. Antalyaspor'un sayılarını ise 46. dakikada Amilton ve 87. dakikada Fredy kaydetti. Boupendza bu gollerle Süper Lig'deki gol sayısını 21'e yükseltti.

HATAYSPOR 53 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Hatayspor 53 puana yükselirken, son 5 maçta 4. yenilgisini alan Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.

Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak, Antalyaspor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

(Ensonhaber)

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