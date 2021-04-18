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Harun penaltıyı kurtardı

Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, Visca’nın penaltı vuruşunu kurtarmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Spor 18.04.2021, 21:06
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Harun penaltıyı kurtardı

Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, Visca’nın penaltı vuruşunu kurtarmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig’de oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde 87. dakikada ceza sahası içine giren Guldbrandsen, kaleci Harun Tekin’in müdahalesi sonucunda yerde kaldı ve hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Visca’nın şutunu kurtaran Harun Tekin’i takım arkadaşları tebrik ederken, Tekin gözyaşlarına hakim olamadı.

Harun Tekin, bu maçla birlikte kalesinde yaşadığı 20 penaltı vuruşunun 10’unu kurtardı.
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