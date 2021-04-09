Haliç Spor Kulübü’nde Haldun Domaç dönemi

İstanbul Süper Amatör Ligi takımlarından Haliç Spor Kulübü’nün olağan genel kurulunda Haldun Domaç başkanlığa seçildi.

Balat’ta bulunan kulüp binasında gerçekleşen Haliç Spor Kulübü kongresinde divan başkanlığını İstanbul Milli Eğitim eski Müdürü Ata Özer yaptı. Olağan genel kurulda 65 oy kullanılırken, Haldun Domaç oy birliği ile başkanlığa getirildi. Kuruluşu 1931 yılına dayanan ve Fenerbahçe eski yöneticisi Şadan Kalkavan’ın Onursal Başkanı olduğu Haliç Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Domaç, yaptığı konuşmada kongre üyelerine teşekkür etti. Haldun Domaç, köklü bir geçmişe sahip olan Haliç Spor Kulübü’nün yerinin Süper Amatör olmadığını, öncelikle BAL ve ardından 3. Lig olduğunu ve bu amaca yönelik olarak çalışmalar yapılacağını söyledi. Kulübün tarihi geçmişinde hizmet veren tüm eski başkan ve yöneticilerden ebediyete intikal edenlere rahmet dileyen Domaç, yaşayan başkan ve yöneticilere de kulübe yaptıkları hizmet nedeniyle teşekkür etti.

Haldun Domaç yönetiminde yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Lütfullah Şakar, Mehmet Göztoklusu, Ata Özer, Metin Örel, Derya Uzunöner, Cevdet Aydoğdu, Yılmaz Arslan, Ömer Karaman, Atilla Öztürk, Muharrem Kaya, Ali Coşkun, Şener Kandemir, Cahit Özdemir ve Ömer Manga

Yedek: Metin Bilgili, Temel Uysal, Hüseyin Beyaz, Nihat Birinci, Semih Günal, Naci Altınçekiç, Ahmet Altınçekiç, Hasan Şakar ve Azmi Çırpıcı

Denetleme Kurulu Asıl: Atilla Payalan, Selahattin Yıldırım, Ziya Altınçekiç, (Yedek) Ümit Övet, Mustafa Güner, Özen Sarı