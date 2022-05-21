Güven Yalçın’a 100. maç plaketi

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Güven Yalçın’a siyah-beyazlı forma altında çıktığı 100 maç için, Konyaspor mücadelesi öncesinde plaket verildi.

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Güven Yalçın, Konyaspor karşılaşması öncesinde plaketle onurlandırıldı. Siyah-beyazlı formayla bugüne kadar 100 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 20 gol atıp 7 de asist yapan genç futbolcuya, Konyaspor maçı öncesinde Sportif Direktör Ceyhun Kazancı tarafından plaket ve forma hediye edildi.