Göztepe'de koronavirüs şoku

Süper Lig'de yarın lider Alanyaspor'u konuk edecek olan Göztepe'de 3 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Sarı-kırmızılı ekibe rutin olarak yapılan Covid-19 testi neticesinde 1 futbolcu, 1 teknik ekip personeli ve 1 yöneticinin sonucunun pozitif olduğu tespit edildi.

Göztepe'den yapılan açıklamada, testi pozitif çıkan 3 kişinin de ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı ifade edildi.