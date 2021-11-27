’Geleceğin Yıldızları’ IC Futbol Akademisi’nde yetişecek

Ağrılı futbolcuların A Milli Takım altyapısına gönderilmesi için İbrahim Çeçen Vakfı öncülüğünde kurulan IC Elit Futbol Akademi, lansman toplantısı düzenledi.

A Milli Futbol Takımı’nın altyapısına futbolcu göndermek üzere IC, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğiyle hayata geçirilen projede, elemelerden geçen 24 sporcudan oluşan futbol takımının lansman toplantısı düzenlendi.

IC Vakfı’nın toplantı salonunda program düzenlenen programda konuşan IC Müdürü Doç. Dr. Meral Dinçer, “Milli takıma neden Ağrılı bir sporcumuz gitmesin, bu kadar yetenekli varken. Bu heyecanı bu günden itibaren alevleyelim. El birliği ile mücadele edelim. İnşallah 9 ay sonra tekrar bir araya gelip milli takıma Ağrı’dan da bir yıldızımız geldi diye kutlamasını yapalım. Süreç içerisinde elde edecekleri, hayatları boyunca hem kendileri hem de Ağrı ve futbol için çok anlamlı olacaktır. Farklı kapılar açılacaktır. İnşallah meyvelerini el birliği ile alacağız" İfadelerine yer verdi.

Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ ise sporcuların tüm imkanlardan ücretsiz faydalanabileceğini ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün antrenör desteği vereceğini, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de sporcuları salon ve saha noktasında destekleyeceği ifade etti.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Ağrı 1970 Spor Kulübü yöneticisi Mustafa Konyar ve sporcular katıldı.