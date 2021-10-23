banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi

Galatasaray’da 116. kuruluş yıl dönümü etkinliği yapıldı

Galatasaray’ın kuruluşunun 116. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kulübün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen, Feriköy’deki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Spor 23.10.2021, 15:55
Galatasaray’da 116. kuruluş yıl dönümü etkinliği yapıldı

Galatasaray’ın kuruluşunun 116. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kulübün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen, Feriköy’deki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma töreninde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, İkinci Başkan Polat Bengiserp, Genel Sekreter Köksal Ünlü, Yönetim Kurulu Üyeleri Polat Kalafatoğlu ve Selim Sefada, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu hazır bulundu.

Ali Sami Yen, kabri başında dualarla anıldıktan sonra Beşiktaş Jimnastik Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın kabrine de ziyarette bulunuldu. Merhum Başkan Seba’nın kabri başında dualar edildi.

Feriköy mezarlığındaki anma töreninin ardından Başkan Burak Elmas, GS TV’ye yaptığı açıklamada, "Ali Sami Yen Bey ve arkadaşları bize büyük bir miras bıraktılar. Biz de bu mirasın peşinde, bu değerlere aşık olarak kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye ve onların bize çizmiş olduğu yolda enleri, ilkleri yapmaya devam etmeye çalışıyoruz. Bize bıraktıkları eser sebebiyle hepsini rahmetle anıyorum. Onlara şükran duygusu besliyoruz. Hakikaten Türkiye’nin önde giden sporu ve toplumsal yaşamı bir araya getirerek ülkemizi hep önde götüren, hep ilkleri yapan bir camia yaptılar. Umarım bizler de onların bize bırakmış oldukları bu bayrağı yakışan şekilde taşımaya ve yine ileri taşımaya devam ederiz" dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Bandırmaspor 10 18
5. Erzurumspor 9 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 9 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 9 12
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 8 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2