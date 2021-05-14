Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 42. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sağ alt arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kamp çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor ile yarın saat 20.30’da karşılaşacak.