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Galatasaray'la anılan Cuadrado kararını verdi

İtalyan devi Juventus, yıldız futbolcusu Juan Cuadrado ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. 32 yaşındaki sağ bekin adı Galatasaray ile anılmış ve sarı kırmızılıların yakın zamanda transfer için harekete geçeceği iddia edilmişti.

Spor 14.04.2021, 15:24
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Galatasaray'la anılan Cuadrado kararını verdi

Gelecek sezon için sağ bek sorununu Kolombiyalı futbolcu Juan Cuadrado ile çözmeyi hedefleyen Galatasaray 'a kötü haber geldi.

İngiliz yayın organı 90.min'in İtalyan basınından Tuttosport'a dayandırdığı haberine göre, Juventus 32 yaşındaki futbolcuyu takımında tutmaya karar verdi. Siyah beyazlıların Kolombiyalı sağ bek ile sözleşme yenileceği iddia edildi. Guadraro'nun İtalyan ekibiyle sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.

Galatasaray ile anılıyordu

Kolombiya basını daha önce Juventus'un Juan Cuadrado ile sözleşme yenilemeyeceğini ve yıldız futbolcu için Galatasaray'ın yakın zamanda teklif sunacağını manşetlerine taşımıştı. 2017 yılından beri Juventus'un kadrosunda bulunan Cuadrado, siyah beyazlılar bu sezon toplam 31 maçta görev aldı.

(Fanatik)

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