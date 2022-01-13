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Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazasını ucuz atlattı!
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun trafik kazası geçirdi. Aracında maddi hasar meydana gelen yıldız futbolcunun, ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.
Spor 13.01.2022, 16:44
Konyasporlu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi tüm futbol camiasını yasa boğmuştu. Başarılı stoperin acısı tazeyken, bir kaza haberi daha geldi.
ARASINDA MADDİ HASAR OLUŞTU
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao da trafik kazası geçirdi. Yıldız oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığı ancak aracında maddi hasar olduğu kaydedildi.