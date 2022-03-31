Galatasaray'ın hali içler acısı! Kimse başkan olmak istemiyor...

Kimse Fatih Terim’in ardından göreve getirilen teknik direktör Domenec Torrent ile çalışmayı düşünmüyor. Galatasaray Torrent'e kırmızı ışık yakıyor. Galatasaraydaki son tabloyu gören başkan olmaktan geri çekiliyor. Galatasaray'ın kısa zaman içinde yapması gereken ödemeleri gören herkes başkan adaylığından geri çekilmiş durumda. Galatasaray'da Başkan Burak Elmas idari yönden ibra edilememesinin ardından Sarı-Kırmızılılar seçime gidiyor. Adaylığa ne Ünal Aysal ne de Dursun Özbek sıcak bakmıyor. Edinilen bilgilere göre Galatasaray mali yönden hiç iyi durumda değil.

TAZMİNAT ÜZERİNE TAZMİNAT ÖDEMELERİ...

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma kapsamında ilk ödeme gerçekleşecek. Yalnızca 200-300 milyon lira civarı faiz ödemesi var. Yayın ihalesindeki durum belirsiz. Morutan, Cicaldau gibi taksitlerle alınan birçok futbolcunun ödemesi başlıyor. Futbolcu ve personellerin kulüpten alacakları var. Florya-Kemerburgaz projesinin akıbeti Burak Elmas'ın gidişiyle belirsizleşti. Kısa süre içinde ödenmesi gereken 1 milyar liralık borç yığını var. Burak Elmas döneminde ikinci başkanlık yapan Rezan Epözdemir, "Yeni başkan büyük sorumluluk alacak. Ödemeler kapıda bekliyor " ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Torrent'in tazminatı tam 24 milyon TL. Teknik ödemeler sadece 24 milyon Tl ile kalmıyor. Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında Galatasaray resmen hasta oldu.

SENSIBILE VE YARDIMCILARINA TAZMİNAT

haberler.com'da yer alan habere göre ise; Sportif Direktör olarak Pasquale Sensibile, Torrent’in 4 İspanyol yardımcısı ve bir scout şefi sarı kırmızılıların teknik ekibine katılmıştı. Bu isimlerle de Galatasaray Kulübü 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kısaca Sensibile ve Torrent’in yardımcılarına da yeni gelecek başkan ve yönetim tazminat ödemek zorunda kalacak. Torrent’in ekibinde yer alan dört yardımcısı toplamda aylık 60 bin euro, Pasquale Sensibile 35 bin euro, İspanyol scout ise 5 bin euro maaş alıyor.

Ayrılık halinde tüm isimlerin 1 yıllık alacaklarının ödenmesi gerektiği için yaklaşık 750 bin euro da bu isimlerin tazminat maliyeti bulunuyor.

3 AYLIK FUTBOLCU ALACAKLARI DURUYOR

Galatasaray'da futbolcu alacakları da yeni yönetimin gelir gelmez elini zorlayacak bir başka nokta olarak dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı kulüpte oyuncuların maaş ödemeleri için Elmas yönetimi yoğun mesai harcasa da halen futbolcuların 2-3 aylık alacağı bulunuyor.

Bu nedenle yıllık maliyeti 48 milyon euro olan Galatasaray futbol takımının, geriden gelen ödemeleri de yeni yönetim tarafından çözülecek. Galatasaray futbol takımına da geçmiş dönem borçlarını temizlemek adına sezon sonunda yaklaşık 200 milyon TL gibi yüklü bir ödeme yapılması gerekiyor.

BONSERVİS TAKSİTLERİ DE SIRADA DURUYOR

Sarı-kırmızılılar ayrıca sezon başında kadrosuna kattığı futbolcuların bonservis bedeli tutarlarını geniş vadeye yayarak gerçekleştirdi. 7 milyon euroya alınan Victor Nelsson, 6.5 milyon euro bonservisle kadroya katılan Cicaldau’nun yanı sıra Berkan Kutlu (4 milyon euro), Morutan (3.5 milyon euro), Sacha Boey (1.15 milyon euro) ve Barış Alper Yılmaz’ın (21 milyon TL) kulüplerine de Galatasaray’da göreve gelecek olan yönetimin bonservis bedeli taksitlerini yatırması gerekecek. Bu tutarın da toplamda 5 milyon euro olduğu öğrenildi.