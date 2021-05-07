banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mescid-i Aksa savaş alanına dönüştü
Mescid-i Aksa savaş alanına dönüştü
Bahçeli'nin benzer bir fotoğrafı ortaya çıktı
Bahçeli'nin benzer bir fotoğrafı ortaya çıktı
Berat Albayrak'tan ilk fotoğraf!
Berat Albayrak'tan ilk fotoğraf!
AK Parti ''Yalan Üretim Merkezi'' videosunu sildi!
AK Parti ''Yalan Üretim Merkezi'' videosunu sildi!

Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 40. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor 07.05.2021, 21:21
Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 40. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Beşiktaş ile yarın akşam saat 20.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda karşılaşacak.
Yorumlar (0)
21°
açık