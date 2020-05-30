Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor
Şehitlikler ziyarete açılıyor...
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...

Galatasaray, Ç. Rizespor hazırlıklarını sürdürdü

GALATASARAY, SÜPER LİG'İN 27. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Galatasaray, Ç. Rizespor hazırlıklarını sürdürdü

GALATASARAY, SÜPER LİG'İN 27. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:14
7 Okunma
Galatasaray, Ç. Rizespor hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’İN 27. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Ana bölümde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Rizespor maçının hazırlıklarını Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Trabzonspor Pereira'nın sözleşmesini uzattı
FIBA sordu, Furkan Korkmaz yanıtladı
FIBA sordu, Furkan Korkmaz yanıtladı
Sivasspor çift kale maç yaptı
Sivasspor çift kale maç yaptı
Beşiktaş tribünleri dolduracak!
Beşiktaş tribünleri dolduracak!
Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Mete Gazoz'dan Türkiye rekoru
Mete Gazoz'dan Türkiye rekoru
Başkan Çebi, takımla bir araya geldi
Başkan Çebi, takımla bir araya geldi
Keçiörengücü’nde hazırlıklar tam gaz sürüyor
Keçiörengücü’nde hazırlıklar tam gaz sürüyor
Guidetti: "Bana ’Hocam’ denmesini çok seviyorum"
Guidetti: "Bana ’Hocam’ denmesini çok seviyorum"
Fenerbahçe, günün çift antrenmanla tamamladı
Fenerbahçe, günün çift antrenmanla tamamladı
Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor
Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor
Siyah-beyazlı yönetim, BEKO ile anlaşmaya vardı
Siyah-beyazlı yönetim, BEKO ile anlaşmaya vardı
Spor salonları ne zaman açılacak?
Spor salonları ne zaman açılacak?
TFF'den maçlar için talimat açıklaması
TFF'den maçlar için talimat açıklaması
Emre Belözoğlu: 'Hedefimiz kupayı kazanmak'
Emre Belözoğlu: 'Hedefimiz kupayı kazanmak'
4 saatlik izinlerini karate antrenmanıyla değerlendiriyorlar
4 saatlik izinlerini karate antrenmanıyla değerlendiriyorlar
TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat oldu
TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat oldu
Nilüfer Belediyespor transferde hız kesmiyor
Nilüfer Belediyespor transferde hız kesmiyor
Beşiktaş günün ilk idmanını tamamladı
Beşiktaş günün ilk idmanını tamamladı
Aurelio: 'Evime döndüğüm için mutluyum'
Aurelio: 'Evime döndüğüm için mutluyum'

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim