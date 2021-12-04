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Ahmet Ağaoğlu: "Ligin son maçı oynanmadan, hakem son düdüğü çalmadan kimin şampiyon olacağı belli olmaz"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Kulüpler Birliği toplantılarında hiçbir kulüp hakemlerden memnun değil. Ancak TFF mevcut durumu sürdürmekte ısrarcı."
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Kulüpler Birliği toplantılarında hiçbir kulüp hakemlerden memnun değil. Ancak TFF mevcut durumu sürdürmekte ısrarcı."
Spor 04.12.2021, 12:24
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Kulüpler Birliği toplantılarında hiçbir kulüp hakemlerden memnun değil. Ancak TFF mevcut durumu sürdürmekte ısrarcı."