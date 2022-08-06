banner528

banner549

banner547

Son Dakika
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor 06.08.2022, 15:32
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 5’e pas çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi. Antrenmanın ardından Bafetimbi Gomis’in doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, bugün Antalya’ya hareket edecek ve Süper Lig’in ilk haftasında yarın saat 21.45’te FT Antalyaspor’a konuk olacak.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu