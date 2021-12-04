Galatasaray 4 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Altay ile berabere kalan Galatasaray ligde üst üste 4. maçında da puan kaybetti.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda Altay ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-2 berabere ayrılan sarı-kırmızılılar ligdeki kötü gidişatına dur diyemedi. Ligde en son 11. haftada Gaziantep FK’yı mağlup eden Aslan daha sonra Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor ile berabere kalırken, Fenerbahçe’ye de mağlup olmuştu.

Galatasaray, Altay maçıyla birlikte Süper Lig’deki üst üste 4. maçında da puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta Sivasspor’a konuk olacak.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada orta alandan Halil'in gönderdiği topu alan Mustafa Muhammed'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta araya giren İbrahim topu kornere çıkardı.

18. dakikada Kappel ile ceza sahası içinde verkaç yapan Pinares'in yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1

25. dakikada sol taraftan Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda Nelsson'un kafa vuruşunu kaleci Lis oyun alanı içine çeldi.

30. dakikada sol taraftan içeri giren Aanholt'un ceza sahası içine yerden verdiği pasta Mustafa Muhammed'in şutunda top direkten oyun alanı içine döndü.

32. dakikada ceza sahasına atılan uzun topla içeride buluşan Poko'nun şutunu Muslera oyun alanı içine çeldi.

34. dakikada Marcao'nun pasında sol kanatta topla buluşan Feghouli'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Halil'in şutunda top ağlara gitti. 1-1

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Aanholt'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Halil'in kafa vuruşunda arka direğe seken topa kafa vuran Feghouli'nin vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

58. dakikada Aanholt'un sol taraftan ceza sahası içine girip yerden verdiği pasta Halil'in şutu savunmada kaldı.

79. dakikada Patrick van Aanholt'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

82. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu alan Bamba'nın şutunu kaleci Muslera kornere çeldi.

83. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda İbrahim'in köşe vuruşunda top Berkan Kutlu'ya temas etti. Hakem Cüneyt Çakır devam kararı verirken daha sonra VAR uyarısıyla tekrarını izlediği pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

86. dakikada beyaz noktanın başına geçen Bamba'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2