Futbol ekonomisine Covid-19 darbesi

Koronavirüs salgını futbol dünyasını sarsmaya devam ediyor. Birçok ligde uzun süredir maçlar seyircisiz oynanırken, bazı ligler de ise az sayıda taraftar tribünlere girebiliyor. Kulüpler maddi olarak zor durumlar yaşarken, futbolcuların değerleri de eriyor. KPMG Football Benchmark ekibi, Covid-19 salgınının dünyadaki en değerli 500 futbolcusuna etkilerini araştırdı. Şubat 2020 yılında en değerli 500 futbolcunun toplam değeri 20 milyar 714 milyon euroyu buluyordu. Ama sekiz aylık salgın döneminde oyuncuların değerinde yüzde 10,3'luk bir düşüş yaşandı. Şubat-Mayıs ayları arasında ise bu düşüş yüzde 19,6'ya kadar çıkmıştı.

Mbappe zirvedeki yerini korudu

En değerli futbolcu sıralamasında zirvede 200 milyon euroluk değeriyle Kylian Mbappe yer alırken, Raheem Sterling 138 milyon euroyla ikinci, Jadon Sancho da 135 milyon euroluk değeriyle üçüncü sırada kendine yer buldu. En büyük değer kaybını Neymar yaşadı. Brezilya oyuncunun değeri 18 milyon euro düşerek 130 milyon euroya geriledi. Neymar ardından ise en çok kaybı yaşayan Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldızın değeri 10 milyon euroluk kayıpla 114 milyon euro oldu.

En değerli üç kulüp Premier Lig'den

Maçların başlamasının ardından oyuncu bonservisleri yükselişe geçse de kulüplerin kadro değerleri Şubat 2020 öncesine göre değer kaybetti. Kadrosu en değerli kulüpler sıralamasında ilk üçü Premier Lig kulüpleri aldı. Manchester City, 1 milyar 100 milyon euroluk değeriyle zirvede yer alırken, Liverpool 1 milyon 44 milyon euroyla ikinci, Chelsea ise 887 milyon euroyla üçüncü sırada kendiye yer buldu. Kadro değerinde 6 milyon euro düşüş yaşayan Real Madrid ise 865 milyon euroyla dördüncü sırada yer aldı.

Salgın devam ederse düşüş sürecek

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Covid-19 pandemisi nedeniyle futboldaki buhram devam ediyor. Hâlâ karşılaşmalar seyircisiz oynanıyor. Kulüplerin gelirleri bu yüzden geriledi. Ayrıca futbolcuların bonservis değerleri de düştü. Bu da kulüplerin mali dengesini bozdu. Nispeten daha çok geliri olan Premier Ligi kulüpleri bu durumda daha az etkilendi. Ama salgın bu hızla devam ederken, kulüpleri pek sağlıklı günler beklemiyor'' dedi.