Fransa 3 Türk futbolcuyu konuşuyor!

Fransa Ligue 1'de son 3 haftaya girilirken Lille, topladığı 76 puanla ligin zirvesinde bulunuyor.

Lacivert kırmızılıları sırasıyla 75 puanlı Paris Saint Germain ile bir maçı eksik 71 puanlı Monaco takip ediyor

Lille, son 3 maçını kazanırsa ligdeki hem 10 yıllık şampiyonluk hasretine son verecek hem de Paris Saint Germain'in 3 yıllık hegemonyasını sonlandıracak.

Lille'nin 35. haftayı lider kapatmasında kuşkusuz ki milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in önemli bir katkısı bulunuyor.

BURAK YILMAZ'IN PERFORMANSI

Attığı gollerle ön plana çıkan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon ligde oynadığı 25 maçta 13 kez gol sevinci yaşamayı başardı. Burak'ın ayrıca 5 de asisti bulunuyor.

ZEKİ ÇELİK İSTİKRARI

Zeki Çelik, bu sezon Lille'de gösterdiği istikrarlı performans ile sağ bekin değişilmez ismi oldu. Başarılı futbolunu kritik maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle süsleyen 24 yaşındaki futbolcumuz, son olarak 2-0 kazanılan Nice maçında ağları sarsmayı başardı.

Jeneriklik bir gole imza atan Zeki bu sezon ligdeki gol sayısını 3'e çıkarmış oldu. Milli yıldızımızın Fransa Ligue 1'de çıktığı 25 maçta 3 de asisti bulunuyor.

YUSUF YAZICI’NIN PERFORMANSI

Özellikle Avrupa Ligi'nde yaptığı 3 hat trick ile bu sezon Avrupa'da ses getiren Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1'de son haftalarda yol yollarında suskun kaldı. Ancak 24 yaşındaki milli yıldızımızın ligde çıktığı 28 maçta 7 gol ve 4 asisti bulunuyor.