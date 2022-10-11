Filenin Sultanları ABD ile karşılaşıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya gelecek. Maç Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak ve mücadele, bugün Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak.

Milli takım, ABD'yi geçmesi durumunda yarı finalde Sırbistan-Polonya maçından galip ayrılan ekiple eşleşecek.

Turnuvada şimdiye kadar ne yaptık?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız B grubunu lider olarak bitirdi ve son 16'ya yükseldi. İkinci turdaki F grubu mücadelesinde Almanya ile Kanada maçlardından da galip ayrılan millilerimiz, ABD ve Sırbistan maçlarından mağlup ayrıldı ve böylece F Grubu'nu ABD ve Sırbistan'ın ardında üçüncü sırada bitirerek çeyrek finalde yer alma hakkı elde etti.