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Bakan Koca: “(Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) Dershanelerdeki küçük nüanslar ile farklılık oluşturulmasının önüne geçilmesi kanaatindeyim ve bu yüzden çekirdek müfredattan sorular sorulması, okul puanı ve yaptığı hizmet esas alınarak bir hizmet puanı
Bakan Koca: “(Torba yasa teklifi) Mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak geri getirilmesi ve emeklilik için iyi bir düzeltme yapılması gerektiği kanaatindeyim.”
Bakan Koca: “(Atamalar) KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat olmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve kura ile de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak.”
Bakan Koca: “(Topuk kanından SMA taraması) Her doğan bebeğe yıl bitmeden tarama yapmaya başlıyoruz.”
Bakan Koca: “(Molnupiravir) 700 dolar olan ilacın yerine 30-35 kat daha ucuza mal edeceğimizi planladığımız ilacı vatandaşımız ile yakın zamanda buluşturacağız.”
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 72 - BC Polkowice: 94
94 mağlup oldu.
Spor 25.11.2021, 20:28
94 mağlup oldu.
Salon: Antakya
Hakemler: Alija Ferevski xx (Makedonya), Gillber Hoxha xx (Arnavutluk), Goran Stojancevic xx (Bosna Hersek)
Hatayspor: Wiley xxx 22, İdal Yavuz x, Gorini xx 2, Büşra Akbaş x 5, Ayşegül Günay x 4, Büşra Akgün x, Bahar Çağlar Ökten xxx 20, Brown xxx 11, Elif Emirtekin xx 6, Gökçe Doğan x 2
Başantrenör: Ekin Baş
BC Polkowice: Ziemborska, Fitzerald xxx 22, Jeziorna x 3, Gajda xx 9, Puter x, Grabska x 8, Mavunga xx 15, Spanou xxxx 21, Cado xx 8, Telenga xx 8
1. Periyot: 20-21 (BC Polkowice lehine)
Devre: 41-52 (BC Polkowıce lehine)
3. Periyot: 54-65 (BC Polkowice lehine)