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Fenerbahçe’den 17 yaşındaki Emir’e 3 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nden 17 yaşındaki Emir Ortakaya’yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Spor 07.08.2021, 21:30
Fenerbahçe’den 17 yaşındaki Emir’e 3 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nden 17 yaşındaki Emir Ortakaya’yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Gençlerbirliği’nin 2004 doğumlu futbolcusu Emir Ortakaya’yı bonservisiyle birlikte 3 yıllığına renklerine bağladı. Emir Ortakaya, önümüzdeki yıllarda Futbol A Takımımızın kadrosuna aday olmak üzere Futbol Akademimize katılmıştır. Emir Ortakaya’nın transferi karşılığında futbolcumuz Barış Alıcı da bonservisiyle birlikte Gençlerbirliği Kulübü’ne katıldı. Emir Ortakaya’ya Çubuklu formamızla başarı dolu sezonlar dileriz. Barış Alıcı’ya da bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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