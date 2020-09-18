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Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş’ın lisansı çıktı
FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERLERİNDEN OLAN MERT HAKAN YANDAŞ'IN LİSANSI ÇIKTI.
Spor 18.09.2020, 19:38
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Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Mert hakan Yandaş’ın lisansı çıktı.
Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor karşısında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve lisanslı bulunmayan Mert Hakan Yandaş’ın lisansı çıktı. Sakatlığı sona eren ve lisansı çıkan Yandaş, Teknik Direktör Erol Bulut’un şans vermesi halinde Hatayspor karşısında forma giyebilecek.
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