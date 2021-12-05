Fenerbahçe’de 6 eksik

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı lig maçına 6 oyuncusundan yoksun çıkıyor.

Fenerbahçe’de 6 futbolcu, Rizespor maçında sakatlık ve ceza durumlarından dolayı görev alamadı. Sarı-lacivertli ekipte, Novak ile Zajc kart cezalısı, İrfan Can Kahveci PFDK’dan 2 maç men cezası aldığı için Rizespor maçında görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları devam eden Altay Bayındır, Valencia ve hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, forma giyemedi.