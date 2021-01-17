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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Mesut Özil İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil'in uçağı saat 00.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.
Spor 17.01.2021, 17:22 17.01.2021, 17:24
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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil'in uçağı saat 00.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.
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