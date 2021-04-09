banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kaza kırım nedir?
Kaza kırım nedir?
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Kurumlar Vergisi yüzde 25’e çıkarıldı!
Kurumlar Vergisi yüzde 25’e çıkarıldı!

Fenerbahçe mesut oluyor!

Fenerbahçe'de Mesuz Özil sevinci yaşanıyor.

Spor 09.04.2021, 13:08
5
Fenerbahçe mesut oluyor!

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle takımdan bir süre uzak kalan Mesut Özil, bugün takımla çalışmalara başladı. 

Mesut Özil'in Başakşehir maçı kadrosunda olması bekleniyor. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu şans verirse Mesut Özil uzun bir aranın ardından Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'ye devre arasında Arsenal'den transfer olan Mesut Özil Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile oynanan maç sonrası sakatlanmıştı. 

banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
hafif yağmur