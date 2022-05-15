Fenerbahçe - Karagümrük maçının VAR’ı Yaşar Kemal Uğurlu

Fenerbahçe’nin bugün sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Karagümrük’ü ağırlayacak. Ülker Stadyumu’nda bugün saat 19.00’da oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Şeker olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu oturacak. Uğurlu’ya AVAR olarak Cevdet Kömürcüoğlu ve Demokrat Özgür Güneş eşlik edecek.