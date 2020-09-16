Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi'nin Serie A ekibi Lazio'ya transfer olmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor..

Adı Ze Luis, Mbwana Samatta ve Mario Mandzukic ile anılan sarı-lacivertlilerle ilgili son iddia Hırvat basınından geldi..

COLAK İÇİN RESMİ TEKLİF YAPILDI

Germanijak.hr'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, NK Rijeka forması giyen 26 yaşındaki forvet Antonio Colak'ı kadrosuna katmak için Hırvat kulübüne resmi teklif yaptı.

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Haberde golcü futbolcunun 2 hafta içinde takımdan ayrılacağı vurgulanırken, kulüp başkanı Damir Miskovic yaptığı açıklamada Hırvat golcüyü satmak istediklerini belirtti..

GOLCÜ TRANSFERİNDEKİ İLK SEÇENEK

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Ze Luis ve Mbwana Samatta ile de ilgilendiği ancak Antonio Colak'ın maliyetinin az olması sebebiyle ilk seçenek haline geldiği vurgulandı.

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