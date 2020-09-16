Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı.
Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından forvet transferi için arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hırvat basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, NK Rijeka'da forma giyen giyen ve geçtiğimiz sezon attığı 26 golle dikkatleri çeken 26 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için Hırvat ekibine resmi teklif yaptı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... .
Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi'nin Serie A ekibi Lazio'ya transfer olmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor..
Adı Ze Luis, Mbwana Samatta ve Mario Mandzukic ile anılan sarı-lacivertlilerle ilgili son iddia Hırvat basınından geldi..
COLAK İÇİN RESMİ TEKLİF YAPILDI
Germanijak.hr'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, NK Rijeka forması giyen 26 yaşındaki forvet Antonio Colak'ı kadrosuna katmak için Hırvat kulübüne resmi teklif yaptı.
Haberde golcü futbolcunun 2 hafta içinde takımdan ayrılacağı vurgulanırken, kulüp başkanı Damir Miskovic yaptığı açıklamada Hırvat golcüyü satmak istediklerini belirtti..
GOLCÜ TRANSFERİNDEKİ İLK SEÇENEK
Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Ze Luis ve Mbwana Samatta ile de ilgilendiği ancak Antonio Colak'ın maliyetinin az olması sebebiyle ilk seçenek haline geldiği vurgulandı.
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:39
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:33
|Akşam
|19:19
|Yatsı
|20:40
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0