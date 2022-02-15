Fenerbahçe'de sürpriz aday Mircea Lucescu

Görevine son verilen Vitor Pereira'nın ardından sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile anlaşan Fenerbahçe'de gelecek hala belirsiz. Yeni sezon için birçok teknik direktör adayı ön plana çıkarken, sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

HEDEFTE 3 İSİM VAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un listesinde Joachim Löw, Jorge Jesus ve Roger Schmidt gibi önemli isimlerin yer aldığı bilinirken, başkan Ali Koç'a bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ı da çalıştıran Mircea Lucescu ismi önerildi.

Yeni Asır'ın haberine göre; Ali Koç'un danışmanlarından biri, Rumen hoca önerisini başkan Koç'a sundu. Bu fikir hakkında düşüncesinin henüz net olmadığı belirtilen Koç'un önceliğinin A ve B planı olarak belirlediği isimler olduğu öğrenildi. Eğer bu 3 isimden sonuç çıkmazsa Lucescu'nun takımın başına geçmesi için görüşmeler yapılacak.

Ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş'ta şampiyonluk elde eden ve şu anda Dinamo Kiev'i çalıştıran Rumen hoca, 2017-2019 yılları arasında da Türkiye A Milli Takım teknik direktörlüğü görevinde bulunmuştu.